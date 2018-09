Ile Maurice: Royal Park - Des employés licenciés

Après l'interrogatoire de Sydney Bathfield, Chairperson de Royal Park, à la commission anti-corruption, le 4 avril, il était parvenu à l'attention de l'express qu'Álvaro Sobrinho devait «des milliards» à la société de développement foncier. Le milliardaire aurait fait réserver 34 villas à son nom et il avait demandé la permission d'en acheter 12 auprès du Board of Investment. Et ce, outre la villa, valant Rs 56 millions, qu'il s'était déjà procurée.

Déjà, il y a trois mois, plusieurs chantiers ont aussi été gelés. À l'époque, dix autres employés avaient, eux, jugé préférable de claquer la porte. Ils avaient, disent-ils, senti le vent tourner lorsque la direction avait demandé aux employés de la boîte d'architecture et de quantity surveying mandatée par elle de ne plus se rendre sur le chantier.

Selon une source au sein de cette société située à Balaclava, les procédures nécessaires ont été suivies et les employés licenciés seront compensés selon les dispositions de la loi. La permission pour les achats ayant été refusée au milliardaire angolais par l'ancien Board of Investment (BoI), la construction des villas a donc dû être abandonnée.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.