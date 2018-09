Ile Maurice: Une femme de 85 ans tuée, son fils suspecté

Le Scene Of Crime Office est également arrivé sur les lieux vers 9h15. Le corps se trouve toujours dans la maison et la rue est fermée.

«Li ti enn bon madam me li ti p gagn bate souvan ar so garson...depi enn moman li malad mo pa ti pe trouv li... Letan sékirité sosial ti vini pou tir li isi, li pa ti rod ale, li ti dir so garson pa baté», confie une voisine qui préfère garder l'anonymat. «Si Mamadou (NdlR, le surnom affectueux de Dhanon Dawoonath) ti akspté ki sékirité sosial vinn pran li, zordi li pa ti pou mor.»

