Ils seront, a-t-elle confié, accompagnés par un package et un pécule pour faire face aux 1ères charges avant de rejoindre leurs domiciles et familles.

Quatre cars de 40 places chacun ayant à son bord des exilés ivoiriens du Ghana et du Togo, ont débarqué leurs passagers le mardi 4 septembre 2018, vers 17h, à la direction du Service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (Saara), du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, sise à Cocody Angré, où les attendait Mme Dieket Minata, responsable de cette direction. 118 sont venus du Togo et 42 du Ghana.

