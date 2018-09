Madagascar: Ministre Harimisa à Genève - Rapport sur la protection des travailleurs migrants

Directives. En application des dispositions de l'article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et conformément aux directives spécifiques à l'instrument, le gouvernement, par le biais du Comité Interministériel de Rédaction des Rapports des Droits de l'Homme, a établi le rapport initial de Madagascar. Le rapport est un document relatant les progrès réalisés par Madagascar dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions visant essentiellement la protection des travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Une délégation malgache conduite par le ministre de la Justice, Harimisa Noro Vololona, a assisté à Genève, à des assises internationales portant notamment sur la protection des travailleurs migrants. La délégation est composée du Général de Division Jean Christophe Randriamanarina Secrétaire d'Etat auprès du ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie et de Véronique Resaka, Représentant Permanent de Madagascar auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et ses collaborateurs.

