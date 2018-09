Il faut souligner que la circulation a été également fortement perturbée aux alentours du rond point Sandaga notamment sur l'axe avenue Pompidou-Peytavin et Avenue Blaise Diagne-Boulevard de la République. Les magasins et boutiques aux alentours de ces axes notamment au niveau du Rond point Sandaga ont également baissé rideaux à cause de l'ampleur de la fumée des grenades lacrymogènes larguées par les policiers.

Approché d'abord par deux policiers en civil qui l'ont invité à les suivre, Mamadou Diop «Decroix» a refusé d'obtempérer et à continuer son chemin. Et, c'est face à ce refus que les policiers en civil, qui entre temps, ont été rejoints par d'autres éléments en tenue, ont fait usage de la force de leurs biceps pour neutraliser au bout de quelques secondes le député de l'opposition.

Armés jusqu'aux dents, les éléments de la police nationale, déployés au niveau de tous les grands axes routiers menant vers le Centre ville dès, les premières heures de la journée, n'ont laissé aucune chance aux leaders de l'opposition. Pis, certains d'entre eux ont été «bombardés» à coups de grenades lacrymogènes par des éléments du Groupement mobil d'intervention (Gmi), armés de bâtons et de casques anti-émeutes puis arrêtés et acheminés au Commissariat de police Centrale.

Les leaders de l'opposition qui n'ont rien voulu entendre, l'ont appris à leurs dépens. En effet, le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) a enregistré encore hier, mardi 4 septembre, un nouvel échec dans sa tentative d'assiéger la Place Washington dans le cadre de son sit-in annoncé devenant le ministère de l'Intérieur pour demander l'abandon de la loi sur le parrainage, l'accès au fichier électoral et la nomination d'une personne «neutre» au département de l'intérieur.

La Police a dispersé hier, mardi 4 septembre, à coups de grenades lacrymogènes, des leaders de l'opposition qui avaient appelé à un sit-in devant le ministère de l'Intérieur. Plusieurs leaders ont ainsi été arrêtés dont Mamadou Diop "Decroix" et Oumar Sarr qui ont été violement malmenés, par les forces de l'ordre devant des caméras des journalistes et les objectifs des photographes qui ont immortalisé l'événement.

