Tunisie: « La Tunisie devrait renforcer son ouverture sur le marché chinois »

«La Tunisie et l'un des pays africains qui ont su développer une grande capacité industrielle et devrait, en tant que pays exportateur, renforcer son ouverture sur le marché chinois», a déclaré, hier, à Pékin, le Chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Dans une déclaration aux médias, en marge de sa participation au 3e Forum sur la coopération sino-africaine tenu à Pékin, il a souligné «la nécessité de remédier au déficit commercial de la Tunisie avec la Chine», estimant que «le pays (la Tunisie) gagnerait à consolider sa coopération avec la Chine, devenue l'une des plus grandes puissances économiques mondiales, notamment dans les domaines technologique et agricole».

Chahed a formulé l'espoir de voir les accords conclus, hier, entre les parties tunisienne et chinoise aboutir à des résultats positifs et avoir un effet positif sur le développement et l'emploi en Tunisie.

Le Chef du gouvernement a, en outre, estimé que les accords relatifs au développement de l'infrastructure dans le sud tunisien sont de nature à créer une véritable dynamique économique et de développement dans cette région.

Coopération triangulaire

S'agissant des engagements pris par le président chinois pour la mobilisation de 60 milliards de dollars pour soutenir 8 initiatives de développement et d'investissement dans les pays africains, Chahed a fait savoir que «la Tunisie est concernée par ces initiatives et qu'une commission de suivi regroupant le ministère des Affaires étrangères, la présidence du gouvernement et les ministères concernés sera mise en place pour suivre ce dossier».

Il a aussi évoqué la possibilité de mettre en place une coopération triangulaire entre la Tunisie, la Chine et les pays africains, étant donné l'emplacement stratégique de la Tunisie et ses relations privilégiées avec les pays africains.

Chahed a, par ailleurs, souligné la capacité de la Tunisie à diversifier ses marchés d'exportation, en dehors de son marché traditionnel, l'Europe, affirmant que «les exportations représentent, pour le pays, un moteur essentiel de développement».

A Pékin, le Chef du gouvernement s'est entretenu avec le Premier ministre algérien, avec qui il a évoqué les relations exemplaires et stratégiques entre les deux pays et passé en revue divers sujets d'intérêt commun, dont la lutte contre le terrorisme et la situation en Libye.