Ile Maurice: La route Terre-Rouge/Verdun opérationnelle en mars 2019

L'ingénieur de CEREMA, Dominique Batista, est attendu à Maurice dans les jours qui viennent. Il sera chargé de la supervision des travaux afin d'établir un protocole de mode de travaux et de suivre la synergie entre Transinvest qui fait du remplissage et Sinohydro qui installe les pilotis, pour que les travaux se fassent dans les meilleures conditions.

Selon lui, c'est un site extrêmement complexe qui a subi un affaissement de l'autoroute et deux glissements de terrain. «Il y a eu des fissures en 2013 pendant la construction. L'alignement n'aurait jamais dû être celui-là», a-t-il réitéré. Du coup, il a fallu régler deux problèmes fondamentaux. Le premier est une route construite sur des remblais pas solide et la montagne qui se trouve sur une zone d'instabilité. D'où l'alignement des pieux pour stabiliser la pente après avoir sollicité l'expertise du professeur Jean-Pierre Magnan et CEREMA.

C'est l'assurance qu'a donnée le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, qui était sur le site de l'Embankment Failure ce mercredi 5 septembre, en compagnie du constructeur Transinvest Construction Ltd et des cadres de la Road Development Authority (RDA).

