Algérie: L'intelligence artificielle pourrait augmenter la fracture numérique

Comme d'autres économies développées, la France "pâtit d'un tassement de ses gains de productivité depuis plusieurs années et d'un coût du travail élevé, qui constituent autant de facteurs structurels militant en faveur d'une plus forte exploitation du potentiel économique de l'IA (intelligence artificielle, ndlr) par l'ensemble de ses acteurs économiques", selon McKinsey.

A l'inverse, une partie de la masse salariale globale (13%) basculerait vers les travailleurs aux tâches non répétitives et aux fortes compétences numériques.

McKinsey fait un diagnostic semblable de renforcement potentiel des écarts pour les entreprises - celles qui se lancent dans l'intelligence artificielle et celles qui seraient lentes à s'y intéresser - et pour les individus.

La course n'est toutefois pas perdue d'avance pour les économies émergentes "si elles choisissent très tôt d'investir massivement la recherche et le développement dans ce domaine".

Selon cette étude, l'intelligence artificielle devrait gonfler de 1,2% par an la croissance mondiale en moyenne jusqu'en 2030, avec une forte accélération entre 2025 et 2030.

Paris — L'intelligence artificielle pourrait accroître les écarts de richesse entre pays développés et les autres, mais aussi entre les entreprises et les individus, révèle un rapport du cabinet de consultants américain McKinsey.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.