Maroc: La chasse aux migrants continue sur fond d'inquiétude des ONG

"La situation devient inquiétante, il y a eu des morts et des blessés avec des traumatismes, certains sont devenus fous à cause de ce que nous vivons, nous voulons que tout cela s'arrête", a tenu à signaler une ressortissante Camerounaise se disant choquée par la brutalité de la police marocaine à l'égard des migrants africains.

La section de Nador (nord-est) de l'Association marocaine des droits de l'Homme (AMDH), qui suit de près les déplacements forcés, a dénoncé, pour sa part, "la brutalité employée contre les femmes, certaines enceintes, et les mineurs arrêtés et refoulés bien que la loi marocaine l'interdise".

"C'était très violent, ils ont pris des pierres, des bâtons (...). Ils sont entrés dans les maisons, nous ont pris notre argent et nos bijoux, nous ont embarqué mais moi ils n'ont pas pu me prendre", a raconté Wilfried, réfugié dans un campement à Tanger.

Ces derniers jours, des centaines de policiers appuyés par des forces spéciales et trois hélicoptères ont effectué plusieurs interventions musclées à Tanger dans les quartiers populaires de Boukhalef et de Mesnanatan, faisant plusieurs blessés, selon les témoignages de migrants et de riverains, rapportés par des médias locaux.

Tanger — Les autorités marocaines poursuivent les opérations de déplacement forcés de migrants vers le sud du pays, alors que des ONG dénoncent la brutalité employée notamment contre des femmes et des mineurs, arrêtés et refoulées bien que la loi l'interdise.

