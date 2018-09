Algérie: Mascara - Benghebrit préside le lancement de la nouvelle année scolaire 2018-2019

En outre, la ministre présidera, à la polyclinique de la cité 400 logements à Mascara, une rencontre sur la santé scolaire, avec la participation des cadres des secteurs de la santé et de l'éducation et des représentants des associations des parents d'élèves.

Le programme de la visite de la ministre dans la wilaya de Mascara prévoit l'inspection de plusieurs établissements éducatifs et une cérémonie de signature d'un accord de coopération entre les directions de l'éducation, des moudjahidine, de la santé et celle de l'environnement.

La rentrée scolaire concerne, cette année, plus de 9 millions d'élèves au niveau national, répartis sur 27.351 établissements des trois paliers scolaires. Les effectifs du palier primaire occupent le plus important taux avec 48,8%. Les élèves sont encadrés par 749.232 fonctionnaires dont 89,9 % de l'encadrement pédagogique et 10,1 % administratifs, selon le ministère du secteur.

Concernant le choix du slogan de cette nouvelle année scolaire, elle a expliqué que "l'objectif est de jeter les assises d'une société éprise de paix et de démocratie, ouverte sur le monde, sur le progrès et la modernité".

"Ce défi repose sur une ouverture sur les progrès enregistrés en matière d'ouverture pédagogique et ce, par le biais d'une formation continue, d'une mise à niveau des connaissances et de l'amour de la profession", a souligné la ministre.

