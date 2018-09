Algérie: Plus de 470 infractions enregistrées durant la saison estivale

- Les services de Sûreté nationale ont enregistré durant la saison estivale plus de 470 infractions, dont 177 liées à l'atteinte aux personnes, 122 à l'atteinte aux biens et 177 aux mœurs publiques, a annoncé mardi le sous-directeur de l'ordre public, le commissaire divisionnaire Abdelmadjid Saadi.

Il s'agit également de 153 infractions liées à l'exploitation sans autorisation de parkings, 189 à l'exploitation illégale des plages et 286 au commerce informel, a précisé M. Saadi lors d'une conférence de presse, animée à l'occasion de la rentrée scolaire 2018/2019.

Durant la saison estivale, près de 1700 policiers répartis sur 77 postes de police ont été mobilisés pour surveiller 81 plages autorisées à la baignade, outre l'organisation d'actions de sensibilisation sur la sécurité routière et la protection de l'environnement, a fait savoir le même responsable.

La coopération et le partenariat ont été intensifiés avec les instances concernées, notamment les services de la Gendarmerie nationale, à travers plusieurs opérations et campagnes conjointes organisées à grande échelle à travers le territoire nationale pour lutter contre la criminalité et la délinquance, soit 510 opérations qui se sont soldées par l'arrestation de 4766 individus.

Pour sa part, le chef du service de recherche et d'analyse criminelle, le commissaire principal, Chaabane Soualhi, a indiqué que les services de la police judiciaire contribueront au renforcement de la sécurité durant cette rentrée sociale à travers la mobilisation de toutes les unités de police opérationnelles et tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.

Il s'agira, a-t-il dit, de prévenir contre les délits et crimes, outre le déploiement des éléments de la police judiciaire au niveau des établissements éducatifs pour lutter contre les trafiquants de drogue et de psychotropes, ainsi qu'au niveau des gares routières et autres moyens de transport ainsi que le renforcement des points de contrôle sur les voies principales et secondaires qui desservent les grands centres urbains.

Il est question également de l'installation, au niveau de ces points, de caméras de surveillance pour juguler tout acte criminel ou délit susceptible de porter atteinte à la sécurité des citoyens et de leurs biens.