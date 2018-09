Mauritanie: Commerce - Salon des produits algériens en octobre à Nouakchott

Alger — Le ministre du Commerce, Said Djellab a présidé, mardi à Alger, une réunion préparatoire au salon des produits algériens, prévu du 22 au 28 octobre 2018 à Nouakchott (Mauritanie), a indiqué un communiqué du ministère.

Ont pris part à cette réunion les représentants de plusieurs départements ministériels à savoir: le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de la Défense nationale, des Transports et des Travaux publics, de l'Industrie et des Mines et de l'Agriculture de du Développement rural, outre le directeur général de l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX), du directeur général de la Société algérienne des foires et exportations (Safex) et de la directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI).

Cette manifestation économique permettra aux opérateurs économiques algériens de découvrir le marché mauritanien et d'établir des relations commerciales avec leurs homologues mauritaniens, "notamment après l'ouverture du poste frontalier terrestre avec la Mauritanie qui devrait fluidifier les échanges commerciaux entre les deux pays, en sus de permettre aux citoyens mauritaniens de prendre connaissance des produits algériens et d'encourager l'exportation, suivant la démarche du gouvernement prônant l'orientation vers l'exportation aux pays africains", a précisé la même source.

Lors de ce salon, des produits algériens seront présentés et exposés à la vente, outre la programmation de plusieurs rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays en vue d'explorer les opportunités de coopération et de partenariat.

Par ailleurs, le ministre a donné des instructions sur l'impératif de relancer le salon international "El Mouggar", prévue en novembre prochain à Tindouf, avec une nouvelle vision à même de donner un nouvel essor économique à la région.