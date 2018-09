Sénégal: Le FRN tire un bilan positif et exige la libération des personnes arrêtées

Parmi ces personnes arrêtées, le document du Frn cite entre autres, Omar SARR du Pds, Mamadou DIOP Decroix, Sg de Aj/Pads, Déthié FALL, Vice-président de REWMI, Awa NIANG, responsable du PS des Valeurs et Thierno Alassane SALL, président de La République des Valeurs. Mais aussi de Thierno BOCOUM, ancien député et président de Agir, Issa Sadio KANOUTE, président du parti EPS, Saër TAMBEDOU, président Marchands Ambulants.

Faisant état d'une dizaine de responsables arrêtés et une dizaine de jeunes interpellés et détenus selon ce document du Frn dans divers commissariats, le Frn a exigé leur libération immédiate et sans conditions.

Par ailleurs, toujours dans ce document, les responsables du Frn, accusant le Macky Sall d'avoir fait «interdire arbitrairement» leur «manifestation pacifique» en faisant selon eux «quadriller le centre-ville pour en empêcher l'accès et déclenché une répression aveugle contre les manifestants et les populations», ont également dressé le bilan des arrestations.

Le Front de résistance nationale s'est exprimé hier, mardi 4 septembre sur son sit-in avorté devant le ministère de l'intérieur. Dans un communiqué rendu public suite de la répression de cette manifestation avortée devant les locaux du ministère de l'Intérieur par la Police, le Frn a tout d'abord tenu à féliciter ses «militants, sympathisants et citoyens, et surtout à la jeunesse dakaroise, pour leur mobilisation massive» suite au sit-in hier à la Place Washington.

