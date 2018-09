Togo: Accès facilité aux marchés togolais et chinois

Le China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) ont signé mercredi à Pékin un mémorandum d'entente pour développer la coopération.

Ce partenariat est destiné à faciliter l'accès aux deux marchés.

L'accord a été signé par Germain Méba, le président de la CCIT et par Jiang Zengwei pour la CCPIT.

Le China Council for the Promotion of International Trade a des partenariats de ce type avec plus de 300 organisations à travers le monde. Il dispose de bureaux de représentation dans 17 pays et est implanté dans une cinquantaine de villes en Chine.

L'organisation est structuré sur la base de branches comme l'électronique, l'industrie légère, le textile, l'agriculture, l'automobile, la pétrochimie , le commerce, la métallurgie, l'aéronautique, les matériaux de construction, les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation, la construction, les céréales , les mines, le charbon, la logistique ...