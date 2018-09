Sénégal: Le Grand parti de Malick Gakou s'insurger et condamne

Le Grand parti de Malick Gakou n'a pas tardé à élever la voix à la suite de la répression par la police du sit-in prévu hier, mardi 4 septembre devant le ministère de l'Intérieur par le Front de résistance nationale. Dans un communiqué rendu public, le Grand parti «condamne, avec la dernière énergie, la répression aveugle de la marche de l'opposition».

«Une fois de plus, le président Macky Sall et son gouvernement viennent d'administrer la preuve du caractère dictatorial de leur régime et leur volonté manifeste de réprimer avec violence toute tentative d'expression de la vitalité démocratique de notre pays», déplore le Grand parti qui annonce dans la foulée une réaction forte à l'encontre du régime.

«Trop c'est trop ! Nous n'allons pas accepter l'inacceptable. Désormais, nous allons, jour après jour, semaine après semaine marcher et défendre la République et les valeurs cardinales de notre pays», fulmine encore le Grand parti qui appelle à la mobilisation de toutes les Forces patriotiques pour mettre fin à cette situation qui menace dangereusement l'avenir et les perspectives de développement de notre pays. «Debout, nous combattrons ce régime au prix de notre sang et de notre vie. Il y va certainement du devenir de la Nation».