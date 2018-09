Congo-Brazzaville: Management culturel - Des candidatures ouvertes pour une formation à Pointe-Noire

Destiné aux administrateurs et gestionnaires des structures et projets culturels ainsi qu'aux managers d'artistes, le séminaire aura lieu du 8 au 18 octobre, dans le cadre du projet « Pointe-Noire, ville carrefour des arts ».

La formation est organisée par l'Espace culturel Yaro, en partenariat avec le projet "Ségou, ville créative" et la fondation Festival sur le Niger du Mali. Elle se déroulera au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard (arrondissement 1 Emery-Patrice- Lumumba) et concerne six pays d'Afrique centrale, notamment le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Ce séminaire sera animé par Luc Mayitoukou, directeur de Zhu culture (du Sénégal), formateur et expert international en administration culturelle.

L'objectif est de renforcer les capacités des participants à la gestion au quotidien de leurs organisations (gestion administrative, bonne gouvernance, leadership, contrats, droits et autres). Pour plus d'informations (conditions de participation et dépôt des dossiers de candidature), les personnes intéressées peuvent contacter les organisateurs par mail à l'adresse: espaceyaro@yahoo.fr. Le délai des candidatures est fixé au 23 septembre.

Notons que cette formation a été initiée dans le cadre du projet «Pointe-Noire, ville carrefour des arts», qui consiste, à travers de multiples activités culturelles et artistiques, à donner une visibilité à cette ville et à interpeller davantage les pouvoirs publics locaux à la mise en place d'une politique culturelle.