La préparation pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball prévues au Nigeria n'a pas démarré sous de bons auspices pour les Lions. En plus des problémes d'hebergement, une autre contrainte est venue plomber le demarrage du regroupement qui s'est effectué qu'avec 7 joueurs hier, mardi 4 septembre, au stadium Marius Ndiaye.

Il s'agit des titres de voyage que cinq joueurs expatriés attendent pour pouvoir rejoindre le reste du groupe. Ce qui n'a pas manqué d'exaspérer au plus haut point le sélectionneur national, Abdourahmane Ndiaye à la fin de la première séance effectuée au stadium Marius Ndiaye. S'il affiche sa détermination à aller au bout de ses objectifs, il a tenu à marquer le coup en dénonçant «le manque d'organisation», «l'improvisation» qui ont entouré le début de préparation.

La préparation pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2019 prévue au Nigeria n'a pas démarré sous de bons auspices pour les Lions du Sénégal et leur encadrement. A défaut de disposer d'hôtels pour le regroupement interne et encore de billets d'avions pour les joueurs expatriées, le sélectionneur Abdourahmane Ndiaye «Adidas» n'a finalement pu compter que sur sept joueurs pour affectuer sa première séance d'entraînement initialement prévue lundi et finalement décalée, ce mardi 4 septembre, au stadium Marius Ndiaye. Ce qui reste «inacceptable» et «lamentable» pour le coach des Lions. Et il n'a pris de gants pour afficher sa déception et dénoncer cette approche et cette gestion qu'il juge «informelle» à 8 jours seulement d'une grande compétition auquel le Sénégal prendra part à Lagos (du 14 au 16 septembre).

«On ne peut pas nous lâcher comme cela dans la nature»

«Je le dis avec beaucoup de sérénité. C'est lamentable ! Tout le monde sait qu'il y a les élimlinatoires ou fenêtres fiba qui arrivent. C'est un problème d'organisation. Je ne peux pas comprendre qu'à 8 jours de notre départ que tout le monde ne soit pas là et que l'on nous pose des problèmes de billets d'avions et d'hébergement. L'approche doit être professionnelle. Le haut niveau ce n'est pas de l'improvisation ou une gestion informelle. A l'instant T, les choses doivent se prépararer comme il faut. Notre vision doit être claire», déplore-t-il, avant d'ajouter : « J'avais dit au départ qu'il y avait un projet commun qui est réalisable si chacun d'entre nous, au niveau de sa responsabilité, fait ce qu'il doit faire. Il y a des choses qui dépendent des joueurs, des entraîneurs et des autres. On conjugue nos énergies et le projet devient réalisable. On ne peut pas nous lâcher comme cela dans la nature. Forcément, j'ai le droit d'être en colère. Je suis irrité par ce qui ce qui se passe D'un point de vue professionnel, je ne comprends pas cette approche. On a juste besoin d'être aidé pour que tout se passe bien, pour recréer une dynamique et developper ensemble les choses. Il faut marquer le coup pour que les gens comprennent que l'on n'est pas des enfants de chœurs. On veut juste que les gens comprennent qu'on est des professionnels. On veut juste être respecté, considéré pour que les choses se passent bien», s'insurge t-il.

7 joueurs au premier galop

Ces modifications contraignent le coach Abdourahmane Ndiaye « Adidas » à réajuster son programme et de se contenter d'un stage externe en attendant de disposer dans quelques jours son groupe au complet. Autour de Gorgui Sy Dieng et d'Ibrahima Thomas, les seuls expatriés, on notait la présence des locaux Louis Adams, Pape Moustapha Diop, Lamine Diop, El hadji Omar Badio et de Thierno.

«On refuse d'aller en stage interne tant que tout le monde n'est pas là. Avec 7 joueurs, on ne peut pas faire deux entraînements par jours. Ce sera difficile. On fait donc un entraînement jusqu' à samedi. Le temps que les autres arrivent», informe-t-il.

«Rien ne nous fera déjouer de notre objectif»

Ces réprobations ne sont cependant pas à altérer la détermination du coach des Lions à atteindre ses objectifs initiaux. Et il a tenu à le rappeler : «Mon irritation est égale à la motivation que j'aie. Notre motivation, elle est intacte. Comme je l'ai dit à ma première conférence de presse. Rien ne nous fera déjouer de notre objectif. On poursuivra le chemin sans relâche. Tous les obstacles que l'on a aujourd'hui, les gens le savent, tout le monde le sait. Pour nous, c'est une opportunité pour aller de l'avant. On veut aller jusqu'au bout et marquer notre partition», fait-il savoir.

«Adidas» ne s'alarme pas non plus de l'incidence que cette situation pourrait avoir éventuellement sur la compétition à Lagos. « Les résultats de Lagos dépendent de plein de choses. Cela dépend de notre engagement et ce que l'on va faire au niveau de notre préparation. C'est vrai, notre engagement, nos convictions sont intenses pour aller jusqu'au bout. On va se mettre au niveau avec toutes les difficultés qui se présentent à nous. On ira jusqu'au bout ensemble», soutient-il.

Les Lions sont attendus à Lagos le 12 septembre prochain. Auparavant, les Lions avaient prévu de faire deux matchs amicaux avec la République Centrafricaine le 7 et le 9 septembre à Dakar. Mais, ils sont contraints à se réajuster et de jouer le 9 septembre.