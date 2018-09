Sénégal: Alioune Tine sur la marche de l'opposition - «Les images sont honteuses pour le pays»

Le directeur régional d'Amnesty international pour l'Afrique de l'Ouest et du centre n'a pas du tout apprécié la répression de la marche de l'opposition hier, mardi 4 septembre. Alioune Tine qui s'exprimait sur la Tfm, est revenue sur l'interdiction de cette marche par le préfet de Dakar.

«On a un régime de la déclaration préalable et quand la marche est déclarée, si le préfet s'y oppose avant effectivement la manifestation, il faut qu'un juge de la Cour suprême se prononce en référé pour dire s'il faut accepter ou annuler l'arrêté pour excès de pouvoir. Et c'est ce qui a été fait mais c'est fait bien après l'interdiction de la manifestation», a-t-il fait savoir.

Ce qui fait dire à Alioune Tine que « nous avons une faiblesse pour que la jouissance de cette liberté fondamentale reconnue par l'article 7 et suivant de la constitution sénégalaise puisse être effective».

Poursuivant son propos, le directeur régional d'Amnesty international pour l'Afrique de l'Ouest et du centre ajoute « qu'il faut noter effectivement une faiblesse de la culture des droits de l'homme au sein de la haute administration et au sein de ce gouvernement aussi, ensuite une faiblesse des institutions qui doivent protéger les droits fondamentaux et les libertés fondamentales».

Etalant toujours son inquiétude, le droit de l'hommiste indique qu'il est temps maintenant que «tous les citoyens se mobilisent pour que les droits fondamentaux reconnus par la constitution puissent être effectivement effectifs, qu'on en jouisse concrètement et qu'on arrête l'excès de pouvoir des préfets ou des ministres qui interdisent des manifestations.».

Pour lui, « les images de la marche sont honteuses pour le Sénégal qui est une vieille démocratie ». « Il faut que leaders politiques de l'opposition et du pouvoir discutent sur les questions contentieuses qui sont là avant les élections parce que sinon on va avoir un processus électoral qui va être tendu et une situation post électorale tendue» a ainsi averti Alioune Tine.