Sénégal: Ponctions sur salaires - Les travailleurs sociaux tirent la sonnette d'alarme

Il n'est pas non plus compréhensible que les agents sortis de l'Entss ne bénéficient d'aucun régime indemnitaire contrairement aux sortants d'autres écoles nationales alors leurs attributions statutaires leur en confèrent plein droit», s'est indignée Rokhaya Talla Ba.

«Depuis la publication au journal officiel du cadre régissant le statut particulier des fonctionnaires du travail social, les agents, reclassés ou intégrés dans les corps correspondants, ont subi une baisse drastique de leurs salaires, variant entre 100 et 200 mille Francs Cfa, en l'absence d'actes pris par le ministère chargé de la fonction publique précisant le régime indemnitaire desdits corps selon des informations reçues auprès des autorités du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan», a déclaré la présidente d'Acts, Rokhaya Talla Ba.

