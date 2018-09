Sénégal: Apurement de la dette due des établissements privés - La CEPES reclame 13 milliards par decret d'avance

Le Pr Songane Mbodji rassure sans toutefois avancer de montant jusqu'ici remis aux établissements privés, tout en indiquant : dans le cadre de la programmation budgétaire, nous espérons, avant la fin de l'année, avoir d'autres ressources. Et voir dans le budget de 2019, ce qui est possible pour prendre en charge ces frais qui sont relativement importants».

La Cepes avait fait savoir que la dette aurait permis de payer les prestations dues aux vacataires, les remboursements des découverts et facilités bancaires, les approvisionnements divers en fournitures et consommables, amortissements des prêts contractés.

