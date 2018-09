Sénégal: Affaire de la machine «Omoni Processo» - L'ONAS s'explique

Le Directeur général de l'Onas, Lanssana Gagny Sakho, a indiqué que la présence de la machine Omoni Processor installée au niveau de la Station de traitement des boues de vidange des Niayes à Pikine répond à un souci d'amélioration des conditions d'accès à l'assainissement pour les populations sénégalaises.

S'exprimant, hier mardi, à l'issue d'une visite guidée de presse sur ce site, Lansana Gagny Sakho a ainsi démenti formellement les rumeurs concernant la commercialisation par l'Onas des eaux provenant du traitement de la boue de vidange.

Face aux journalistes, à l'issue de la visite de presse qu'il a organisé au niveau des installations de la Station de traitement des boues de vidange des Niayes à Pikine, où est installé la Omoni Processor, le Directeur général de l'Onas, Lansana Gagny Sakho, a apporté des précisions sur le processus qui a conduit à l'acquisition de cette machine par l'Onas.

Devant les journalistes, Lansana Gagny Sakho, soulignant d'emblée qu'il n'a jamais était question pour l'Onas d'intervenir dans le marché de la commercialisation de l'eau au Sénégal, a indiqué que la présence de cette machine au Sénégal répond à un souci d'amélioration des conditions d'accès à l'assainissement pour les populations sénégalaises.

Ainsi, poursuivant son propos, il a informé que la machine Omoni Processor est juste une composante du Programme de structuration du marché des boues de vidange (Psmbv) financé par la fondation Bill et Melinda Gatte.

Le Psmbv vise l'amélioration de l'accès à l'assainissement pour les populations sénégalaises et la prise en charge du problème de gestion des déchets issus du traitement des eaux usées ménagères.

En effet, selon lui, cette machine qui est en phase pilote va permettre à l'Onas de réduire drastiquement sa facture énergétique grâce à l'énergie électrique issue du traitement de la boue de vidange pour ses installations, mais aussi fournir de l'engrais aux producteurs agricoles.

Aussi souligne-t-il que la priorité de la structure qu'il préside (Onas) est de passer dans un bref délai au démarrage effectif du projet de dépollution de la baie de Hann et celui de la délocalisation de l'émissaire de Cambérène et l'installation de cette machine au niveau de toutes les autres localités du pays pour améliorer les conditions d'assainissements des populations.

Lansana Gagny Sakho a toute de même déploré la campagne de «désinformation» encours. Interpellé sur la mise en circulation de la vidéo où il est montré en train de boire de l'eau supposée provenir du traitement de la boue de vidange, le Dg parle de montage. «Nous n'avons jamais produit une goutte d'eau et nous n'avons non plus aucune relation avec la Sde dans le cadre de ce projet.

Le Sénégal a été choisi pour ses performances dans le domaine de l'assainissement. C'est dans ce cadre que la fondation Bill Gates à fait un don au Sénégal qui a permis le financement de ce programme qui, non seulement à permis de créer de l'emploi pour des centaines de sénégalais qui travaillent aujourd'hui, au niveau de la station et dans les camions de vidanges, mais de prendre en charge la question liée à la gestion de la boue», martèle Lansana Gagny Sakho. Toutefois, assure-t-il il ne va pas attraire devant la justice les responsables de la campagne de communication contre la machine Omoni Processor.

VISITE GUIDEE AU CŒUR DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES DES NIAYES : L'Onas ouvre les portes de l'Omoni Processor aux journalistes

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a organisé hier, mardi 4 septembre, une visité guidée sur les installations de la Station de traitement des boues de vidange des Niayes à Pikine qui abrite la machine Omoni Processor. Sur place, le processus de traitement de la boue de vidange est exposé aux journalistes.

Alors que la polémique sur la commercialisation supposée, par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), de l'eau issue du traitement des eaux usées domestiques continue d'enflammer les centres des discussions notamment les réseaux sociaux, le Directeur général de l'Onas, Lanssana Gany Sakho a ouvert aux journalistes hier, mardi 4 septembre, les portes de la Station de traitement des boues de vidange des Niayes à Pikine, communément appelée Omoni Processeur.

Dans le cadre d'une visite guidée, accompagné de ses principaux collaborateurs, Lansana Gagny Sakho a fait visiter toutes les installations de ce dispositif, réalisé dans le cadre du Programme de structuration du marché des boues de vidange (Psmbv), lancé depuis 2015 grâce à un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Erigé au cœur du périmètre du Technopole, en face de l'arène nationale, le site comporte trois installations dont une Station d'épuration de type autonome réservée au traitement des eaux usées domestiques acheminées par des camions de vidanges, une Station d'épuration de type classique réservée aux eaux pompées depuis la station de la cité Las Palmas et l'unité Omni processeur, nom de cette machine qui défraie actuellement la chronique.

Sur la place, la visite guidée a commencé au niveau des installations de la Station d'épuration autonome destinée au traitement des eaux usées domestiques provenant principalement de la banlieue Dakaroise (Pikine et Guédiawaye) que les camions de vidange déversent chaque jour au niveau de ce site.

Les techniciens de l'Onas ont expliqué, à ce niveau, que l'eau boueuse, une fois déversée, passe par plusieurs interventions au niveau des bassins réservés, avant quelle ne soit déversée dans le Lac du Technopole.

Ainsi, selon, Pèdre Sy, directeur de l'exploitation et du contrôle, un des responsables, après déversement, l'eau passe d'abord par la phase de décantation où est effectué le processus de séparation du liquide d'avec des particules solides.

Ensuite, l'eau, toujours de couleur noirâtre avec une odeur putréfiant, est acheminée vers un autre bassin pour y subir le processus de floculation et de dépollution grâce à l'exposition au rayon solaire.

Alors que la boue est stockée au niveau des bassins réservés au séchage (Lit de séchage de boue) en vue de son utilisation comme cendre fertilisant pouvant servir dans l'agriculture, entre autres.

C'est seulement au terme de ce processus que cette eau est envoyée au niveau de la Station de traitement des boues dont la capacité journalière est de 935 m3/jour, équivalent aux eaux usées de 12000 personne, pour un traitement ultime, avant d'être déversée dans le Lac du Technopole, insiste le technicien de l'Onas.

Et, comme pour prouver qu'ils n'ont rien à cacher au sujet de la qualité de cette eau déversée dans le Lac, les techniciens de l'Onas ont également invité les journalistes à constater, de visu, la couleur claire de ce liquide qui est également inodore. Mieux, soulignant que les services du ministre du Commerce procèdent à des contrôles réguliers de cette eau, ils ont également assuré que celle-ci ne présente aucun danger sur le plan sanitaire mais aussi environnemental.

MALEY GUEYE, TECHNICIEN, RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION DE L'«OMNI-PROCESSOR» : «Le principal but de cette machine, c'est la production de l'énergie électrique»

Technicien et responsable de l'unité d'exploitation de la machine de cogénération appelée «Omni-processor» au cœur de la polémique en cours sur la commercialisation supposée par l'Onas de l'eau issue du traitement des boues de vidange domestique, Maley Gueye a démentie formellement cette rumeur.

S'exprimant hier, lors de la visite guidée des installations de la Station de traitement des boues de vidange des Niayes Pikine qui abrite l'«Omni-processor», Maley Gueye a informé que le but de cette machine en phase expérimentale, acquise grâce à un financement de la fondation Bill et Melinda Gatte, est «principalement la production de l'énergie électrique» pour le fonctionnement des installations de la station d'épuration.

A ce titre, il a balayé en touche ces rumeurs en cours sur l'usage de cette machine. «La matière première de l'Omoni Processeur, c'est la boue. Et ce que nous faisons avec cette machine, c'est justement l'incinération de cette boue».

Expliquant ce processus d'incinération de la boue qui à terme permet la production de l'énergie électrique et de l'eau, Maley Gueye déclare: «après le premier séchage de la boue au niveau des bassins de séchage, elle est acheminée dans ce hangar avant d'être envoyée par la suite au niveau d'un dispositif de cette machine appelé «sécheur».

Sur place, les particules sèches sont acheminées directement dans une chaudière pour créer une combustion, produire de la vapeur surchauffée et ensuite de l'énergie électrique», informe Maley Gueye.

Et d'ajouter, au sujet du processus de production de l'eau par la machine que «quant on sèche la boue, se produit une évaporation qui va passer dans un condenseur qui transforme cette vapeur en liquide qui sera par la suite redirigé vers un circuit de purification. Et, c'est au bout de la chaine qu'on obtient un liquide appelé «H2O».

Mais, je précise que ce liquide n'est pas destiné à la consommation parce qu'elle n'a aucune valeur nutritive. Ensuite, la capacité de production d'eau de l'Omni-processeur est très infirme. Elle est, à ce jour, de 0,2 mètres-cubes par jour; soit 200 litres par jour», conclut le technicien de l'Onas.