Sénégal: Birima Manga appelle à développer des mécanismes de lutte contre la corruption en Afrique

Dakar — Le ministre du Budget, Birima Mangara, a appelé mercredi les experts africains en comptabilité et finance à développer des mécanismes et dispositifs contribuant à lutter contre la corruption sur le continent africain.

"En tant qu'experts en comptabilité et en finance, vous connaissez la motivation et les conséquences des activités de corruption, vous avez l'obligation de développer des mécanismes et dispositifs contribuant à lutter contre ce mal et ses délits connexes", a souligné M. Mangara.

Il ouvrait mercredi la 8ème Conférence annuelle de l'Association africaine de comptabilité et finance (AAFA, en anglais).

"La corruption est un fléau mondial", a-t-il affirmé, indiquant à titre d'exemple que selon l'indice de perception de la corruption 2017, "environ 23 sur 54 pays africains, soit 43%, se situent dans le dernier quartile des pays à forte prévalence de corruption".

Il estime que l'un des défis "consiste à redoubler d'efforts de recherche afin de trouver des remèdes scientifiques pour aider en la matière et réduire la corruption sur le continent". "Pendant de nombreuses années, nous avons reçu des prescriptions provenant de l'étranger pour lutter contre la corruption mais elle est toujours présente", a-t-il déploré.

Pour le ministre, il convient de savoir si "les chercheurs africains

travaillant spécifiquement sur ces questions au niveau local" sont à même de "trouver des solutions plus efficaces". Il préconise de "briser la barrière linguistique entre les pays utilisant différentes langues pour développer davantage les recherches entre anglophones et francophones".

Le directeur du CESAG, organisateur de cette conférence, souligne que "ce rendez-vous est une rencontre entre académiciens et praticiens de la comptabilité et de la finance. "Nous mettons en rapport ces deux mondes afin que les uns et les autres puissent partager les connaissances produites ici ou ailleurs ", a expliqué le Professeur Bayala Balibé Serge Auguste.

"Il s'agit de voir comment impacter favorablement et positivement nos pratiques de management [...] pour venir à bout des phénomènes tels que ceux de la corruption pour améliorer la gouvernance des finances publiques", a-t-il ajouté.

La 8ème Conférence annuelle de l'Association africaine de comptabilité et finance, axée sur le thème "Gouvernance et soutenabilité en Afrique : défis et opportunités", se poursuit jusqu'à vendredi.