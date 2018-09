Afrique: AITEX 2018 - La vitrine digitale d'un continent qui se réinvente

L'Afrique se réinvente à Rabat, la capitale du royaume chérifien qui accueille la 3ème édition du salon des technologies de l'information, Africa It Expo (Aitex) sous le thème : « Quel digital pour l'Afrique du futur ? » Ce business forum a pour objectif de réfléchir aux moyens d'accompagner les défis de l'Afrique, ce continent où le numérique ambitionne de rebattre les cartes pour se construire un futur à la hauteur de son potentiel.

Après les éditions de 2016 et 2017, l'on peut affirmer aujourd'hui sans risque de tromper et au regard des chiffres disponibles que la Fédération des technologies de l'information des télécommunications et de l'offshoring (Apebi) en partenariat avec l'Amdie a réussi à imposer Aitex comme un Business Forum international des technologies de l'information, incontournable sur le continent.

L'édition 2018, troisième du genre qui se tient du 4 au 5 octobre à Rabat, vient confirmer la volonté des organisateurs d'assurer la pérennité de cet événement.

Il faut rappeler que les précédentes éditions tenues à Casablanca ont mis fortement l'accent sur le partage d'un savoir-faire en matière de nouvelles technologies, regroupant ainsi les acteurs It et télécoms. Celle de Rabat entend dépasser le stade expérimental et se pencher sur une Afrique qui entend se réinvente à travers la digitalisation. Pour les organisateurs, c'est ce qui explique ce concept digital à 360°.

« Le numérique et le digital contribuent aujourd'hui au futur de toute organisation en tant que secteur dynamique participant fortement au PIB de tout pays », fait remarque l'Apebi. Mieux, estime-t-elle, « son implication dans le développement revêt un intérêt majeur pour une ouverture à l'international, aux investisseurs, aux partenariats, et à la création d'une nouvelle économie. »

Pour cette structure, les innovations du futur se traduisent par l'émergence de nouveaux produits et de nouvelles pratiques qui apparaissent comme étant le signe d'une mutation (socio-économique, politique et environnementale) profonde et durable de l'Afrique.

Et d'ajouter : « Ces solutions émanant du continent révèlent qu'au cœur même de l'Afrique réside sa capacité à répondre aux besoins essentiels de ses populations ». Et cela, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture ou encore de l'inclusion financière. Il faut signaler que le Rwanda et le Gabon sont les pays invités d'honneur de cette 3è édition.

A noter que l'Africa It Expo se tient sous le haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.