Sénégal: PANA - Les employés demandent l'aide du président Sall pour résoudre la crise

"Et en ces temps de crise, nous nous avons besoin de soutien social, on a besoin de manger, de soutenir nos familles mais tous cela nous manque. Donc, le personnel est désemparé", s'est-il désolé.

"Donc, nous comptons sur le Sénégal qui est un pays d'hospitalité, un pays africain qui a toujours milité pour l'unité africaine parce que la PANA, c'est un outil africain qui consiste à parler de l'Afrique, par les Africains et pour les Africains. Donc, nous invitons le Président à nous venir en aide, parce que nous n'en pouvons plus", a-t-il imploré.

Il a rappelé que cette crise que vit aujourd'hui l'agence de presse panafricaine "n'est pas la première". Il a affirmé que même s"'il y a eu toujours des crises de trois mois, de quatre mois", la crise actuelle demeure "la plus longue et c'est celle qui a le plus détruit l'outil de travail et le personnel".

