Nigeria Air attendue l'année prochaine à Lomé

Arik Air, fondée en 2006, devint alors la plus grosse compagnie du Nigeria, mais elle aussi fait faillite l'année dernière, sauvée in extremis par la prise de contrôle du gouvernement fédéral.

Elle fut remplacée un an plus tard par Virgin Nigeria Airways (après l'intervention de Virgin Atlantic), qui devint Air Nigeria et opéra jusqu'à 13 appareils jusqu'à la cessation des activités en septembre 2012.

Fondée en 1958, la précédente compagnie nationale, Nigerian Airways, avait été fermée en 2003 avec des dettes de plus de 500 millions de dollars et des accusations de corruption à la clé.

