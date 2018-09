Afrique Australe: Le royaume du Swaziland célèbre ses 50 ans d'indépendance

Opposant de longue date, il a récemment porté plainte contre le roi. Le souverain a choisi de renommer le royaume en avril dernier. Le Swaziland est devenu eSwatini. Pour Thulani Maseko cette décision unilatérale démontre un manque criant de démocratie. « Nous allons regarder avec attention la décision du tribunal pour voir comment la justice va interpréter la Constitution et les limites du pouvoir du roi, et dans quelle mesure la monarchie constitutionnelle permet de contrôler les actions du roi. »

Les 55 députés swazis élus à la fin du mois sont techniquement interdits d'adhérer à un parti politique. Ces élections sont tronquées, selon l'avocat et opposant Thulani Maseko : « Ce scrutin n'est qu'une élection de façade pour beaucoup d'entre nous. Il n'offre pas au peuple la possibilité de choisir ses représentants et de former un gouvernement. »

The Observer samedi a rapporté que le gâteau d'anniversaire du roi Mswati III était "digne d'un roi". The Observer a également rapporté que le roi portait un costume bleu "perlé de diamants" qui pesait 6 kg.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.