Burkina Faso: Roch Kaboré en Chine - «Il ne s'agit pas de venir nous endetter de façon surréaliste... »

Nous avons précisé dès le départ lors de l'entretien que nous avons eu ensemble pour dire que, l'engagement et les financements que nous solliciterons sont des financements que nous pourrons rembourser. Il ne s'agit pas pour nous de venir nous endetter de façon surréaliste pour réaliser des choses qui vont compromettre l'avenir du Burkina Faso à court et moyen terme.

Notre coopération nouvelle, restaurée entre la Chine et le Burkina Faso part d'un bon pied. Nous avons ensemble décidé que la commission qui est mise en place entre les deux pays se réunisse le plus rapidement possible pour que l'ensemble des dossiers de financement qui sont en cours puissent être examinés.

Cela ne fait que trois mois que nous avons renoué avec la Chine et je dois pouvoir dire que ce qui a été octroyé en matière de dons est de plus de 95 milliards de FCFA qui seront investis dans le secteur de la santé notamment.

Nous avons eu de très longs échanges, qui ont concerné l'ensemble des secteurs de coopération que nous pouvons avoir. Aussi bien les secteurs de la santé, la question de l'agriculture. Nous devons travailler à avoir une agriculture non seulement pour l'autosuffisance alimentaire, mais aussi de mécanisation et de renforcement du potentiel de notre pays.

«Il faut d'abord dire que cela ne fait que trois mois que nous avons renoué avec la Chine. Et profitant de la tenue du forum, une visite d'Etat a été organisée dans un premier temps. Cela a été l'occasion pour nous d'avoir un échange avec le président Xi Jinping autour des questions relatives à la coopération entre nos deux pays, étant entendu qu'il s'agissait de célébrer l'amitié retrouvée entre la Chine et le Burkina Faso.

