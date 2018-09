Sénégal: Sécurité alimentaire - Les capacités des acteurs locaux de Matam renforcées

Au Sénégal, Khalifa Sall poursuit son combat judiciaire et joue sans doute sa dernière carte.… Plus »

"C'est un atelier important qui est venu à son heure, on a vu une mobilisation de l'ensemble des services techniques déconcentrés, des collectivités locales et des autorités administratives. La réflexion a été féconde, il y a eu beaucoup de recommandations, des suggestions d'amélioration à commencer par les cadres de coordination", s'est réjoui Ousmane Basse.

Au cours de cet atelier, trois panels ont été organisés, dont le premier sur le thème "Quelles synergies possibles pour une cohérence des interventions sur Matam". Les deux autres thèmes portent sur "L'agriculture, la sécurité alimentaire, la protection sociale" et "Quels défis à relever et quel rôle pour le registre national unique dans la coordination".

A cette occasion, le directeur des stratégies et de la planification à la DGPSN, Ousmane Basse a insisté sur la nécessité de "créer une synergie en collaboration et une bonne coordination de ces trois thématiques".

Organisé mardi de concert avec l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), l'atelier visait à renforcer les capacités des acteurs locaux sur les thématiques relatives la protection sociale et la sécurité alimentaire, la nutrition ainsi que l'agriculture.

Matam — La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a organisé un atelier décentralisé à Matam, à l'intention des acteurs locaux de la protection sociale, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, a constaté l'APS.

