Rwanda: PS Imberakuri et Parti Vert au parlement

Si Christine Mukabunani ne voit rien à redire au mode de fonctionnement du Parlement, Frank Habineza, du Parti Vert Démocratique du Rwanda, aussi considéré par l'opposition comme proche du pouvoir, pense toutefois que certaines choses devraient changer. "Je pense qu'on va travailler avec tous les partis politiques mais en promouvant l'esprit du débat pacifique. On discutera des choses mais sans prendre des décisions aveuglément et sans débat."

Jointe au téléphone, Christine Mukabunani confie à la DW que son parti s'apprête à travailler avec les autres. "Le peuple rwandais a témoigné sa fidélité a notre parti et ses idéaux, et je ne donne aucune valeur aux propos d'une personne au dépens des milliers de nos partisans", dit-elle en réponse aux propos de Bernard Ntaganda.

Le parti social Imberakuri, qui s'est scindé en deux à cause de ses divisions internes, aura au parlement Christine Mukabunani qui est actuellement présidente de la branche agréée par le pouvoir. Cependant, Bernard Ntaganda, le président fondateur du parti, qui dirige le bloc non agréé, voit une main du pouvoir dans cette victoire. "Le FPR a toujours peur du Parti PS Imberakuri. C'est pourquoi d'ailleurs il cherche tous les moyens pour diviser notre parti. Ce n'est pas par hasard qu'on a créé la branche Mukabunani que je qualifie souvent de branche PS Mukabunani FPR", assure-t-il.

Pendant de longues heures durant le comptage des voix des législatives des 2 et 3 septembre derniers, les deux partis, PS Imberakuri et le Parti Vert, sont restés autour de 4,5%, ce qui ne leur permettait pas d'avoir des députés au parlement rwandais puisque le seuil minimum est de 5%. Puis les résultats sont tombés ce mercredi matin : désormais, les deux partis auront chacun deux élus qui vont siéger au parlement durant les cinq prochaines années. La chambre basse qui restera néanmoins largement dominée par le Front Patriotique Rwandais, au pouvoir depuis 1994.

