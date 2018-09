Sénégal: Sensibilisation contre l'excision - Acteurs et journalistes en tournée à Matam

Au Sénégal, Khalifa Sall poursuit son combat judiciaire et joue sans doute sa dernière carte.… Plus »

"Depuis que le poste de santé de Oréfondé travaille avec Tostan, il n'a pas reçu de fille excisée, donc on peut dire que le travail qui a été fait par Tostan a porté ses fruits et là, nous touchons du bois", a dit Mamadou Aw, chef du poste de santé d'Oréfondé.

"Surtout, la déclaration d'abandon de l'excision du mois de mai prouve que cette pratique est abandonnée à cent pour cent et ceci grâce à Tostan et le projet Orchid", a ajouté M. Ndiaye.

"Eradiquer totalement l'excision n'est pas facile, mais les populations, grâce au travail abattu par Tostan et le projet Ochid, ont compris les méfaits qu'elle engendre. Des résultats probants et encourageants ont été obtenus et si on continue sur cette lancée, son éradication sera totale", a-t-elle déclaré.

