Rwanda: Un parti d'opposition entre au Parlement

Les 27 derniers sièges sont eux attribués par quotas aux femmes, à la jeunesse et aux personnes handicapées. Une fois de plus, les femmes seront nettement majoritaires dans la future assemblée, elles seront 49 sur les 80 députés que compte la chambre basse. Les résultats définitifs de ces législatives seront connus le 16 septembre.

L'entrée de son parti au Parlement ne remet toutefois nullement en cause l'hégémonie du parti présidentiel, le FPR sort sans surprise grand vainqueur de ce scrutin avec 74 % des voix et 40 sièges à la clé, soit un de moins que lors de la législature précédente. Le parti social-démocrate obtient lui 5 sièges, contre 4 pour le parti libéral, deux formations alliées au FPR.

C'est une petite revanche pour cet ancien membre du FPR. En août 2017, il n'obtenait que 0,48 % des voix à l'élection présidentielle ; un an plus tard, sa formation, le Parti démocratique vert, réalise un bien meilleur score, obtenant 5 % des suffrages, soit le minimum requis pour entrer au Parlement.

