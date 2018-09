Sénégal: Un prix du leadership local pour renforcer la participation citoyenne

Dakar — Le ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, annonce la création d'un "Prix Leadership local", en vue de renforcer la dynamique de la participation citoyenne à la gouvernance territoriale.

Cette manifestation se tiendra pour la première fois en 2018, de concert avec l'ONG Enda Ecopop, les associations d'élus locaux et l'Observatoire de la démocratie participative (ODP), selon un communiqué parvenu à l'APS.

Elle "sera l'occasion pour distinguer et primer les collectivités territoriales, les communicants et les chercheurs qui se seront le plus illustrés dans la promotion de la décentralisation et de la démocratie locale participative", souligne la même source.

Selon le communiqué, cet évènement se tiendra en deux temps, dont une "conférence d'apprentissage par les pairs sénégalais et de la sous-région ouest africaine, sur les meilleures pratiques et innovations, prévue les 7 et 8 novembre 2018".

Il s'en suivra un gala de remise des distinctions et prix aux acteurs primés, qui se tiendra le 9 novembre au Grand Théâtre national, à Dakar, précise le texte.

"Durant ces trois jours, note le communiqué, des stands d'exposition permettront aux entreprises publiques et privées et à des organisations de la société civile de renforcer leur visibilité et partenariat avec les collectivités territoriales".