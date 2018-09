Afrique de l'Est: Le réchauffement des relations se poursuit entre l'Ethiopie et l'Erythrée

Mais les dirigeants érythréen et éthiopien semblent vouloir aller plus loin. Ils évoquent une intégration économique sous-régionale. Et ils ne sont pas seuls, aux côtés d'Isaias Afwerki et d'Abiy Ahmed, se tiendra ce jeudi Mohamed Abdullahi Farmajo, le président de la Somalie. Un sommet tripartite entre d'anciens ennemis.

Pour le moment, 90% du commerce éthiopien passe par Djibouti. Si exportations et importations pouvaient aussi voyager via l'Erythrée, Addis-Abeba mettrait ainsi Djibouti en concurrence. Cela pourrait entraîner une baisse des tarifs portuaires djiboutiens.

