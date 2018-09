Congo-Brazzaville: L'espoir partagé des ex-combattants, entre vente d'armes et réinsertion

Le Congo et les Nations Unies ont signé la semaine dernière un accord de financement de 8,3 milliards de francs CFA afin de mener une opération de démobilisation, désarmement et réintégration dans le Pool au cours des quatre prochaines années.

De son côté Alphonse Mbedi, un autre ex-combattant de la gare ferroviaire de Loulombo, a revendu son arme de chasse, communément appelée calibre 12 ; pour avoir plutôt un peu d'argent de poche. Pour lui seule la réinsertion apportera des solutions à son problème. « Ce qu'on attend c'est l'argent de la réinsertion. Mais, pour la vente des armes aujourd'hui on te donne 60000 FCFA (90 euros), qu'est-ce que tu peux faire avec. Nous attendons la réinsertion. Là au moins si tu as quelque chose tu peux t'organiser », pense M. Mbedi.

Dans la région du Pool au sud du Congo, théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017, les ex-combattants ninjas qui déposent et vendent leurs armes conformément à l'accord de paix de décembre dernier, et suite à l'appel de leur chef le pasteur Ntumi, certains veulent utiliser leur argent pour mener des activités lucratives. D'autres par contre pensent que cet argent est insignifiant et comptent beaucoup plus sur leur réinsertion. Rencontre dans leur fief du Pool.

