Burkina Faso: Caporal Saboué Massa - Le chauffeur de Diendéré entendu

Le doyen des avocats, toutes parties confondues, Me Mamadou Sombié, a, au nom de l'ensemble de ses confrères, compati à la douleur de la famille éplorée et n'a pas présenté d'objection à cette requête. L'audience reprendra donc le vendredi 7 septembre 2018 à 9h avec la poursuite de l'interrogatoire au fond du sergent Mahamadi Zallé.

Une version qui est loin de celle contenue dans les P-V et que le parquet a pris plaisir à rappeler : il avait affirmé avoir dès le soir du 16 septembre regagné le camp Naaba Koom II pour se renseigner et avoir effectué une patrouille en compagnie du soldat Alexandre Yougbaré. Des propos que l'accusé réfute aujourd'hui.

Si on devait s'en tenir à ses explications à la barre, le 16 septembre, il était dans un poste de garde au palais de Koulouba. Il y aurait passé 5 jours avant d'être relevé. Suite à quoi, il s'est rendu au camp Naaba Koom II, où il a constaté que le quartier était consigné. Il a rejoint sa villa au sein du camp et n'a jamais, d'après lui, effectué de patrouille durant les événements.

Revenant sur les différentes sorties effectuées par le mis en cause, le président du tribunal, Seidou Ouédraogo, a voulu en savoir un peu plus sur le déplacement que le chef du CND a effectué chez le Moro Naaba.

La religion du parquet est faite : le caporal Saboué Massa voulait déserter parce qu'il se reproche quelque chose. « J'avais mes projets », dira l'accusé sans s'épancher longuement sur ses intentions. Et son avocat, Me Babou Bama, de demander : « Est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller à la gare pour se renseigner ? »

Dans l'après-midi, il aurait reçu un appel de son chef de service, l'adjudant-chef Vincent Simporé, qui lui enjoignait de le rejoindre au bureau. « Je me suis rendu au service. Il m'a dit qu'apparemment ça n'allait pas à Naaba Koom II et que le quartier était consigné.

Pèsent sur le chauffeur les charges de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, de meurtres et de coups et blessures volontaires. Plaidant non coupable, le caporal a indiqué qu'il n'était pas de service le 16 septembre, date où les éléments de l'ex-RSP ont interrompu le Conseil des ministres et pris en otages les autorités de la Transition.

