Burkina Faso: Axe Kaya-Barsalogho - Le trafic bloqué pendant plusieurs heures

La population de Silmiougou dans la commune de Kaya a bloqué pendant plusieurs heures l'axe Kaya-Barsalogho, le mardi 4 septembre 2018 pour exiger la réparation d'un pont endommagé qui a causé un accident grave. Les négociations menées par le maire de la commune de Kaya et le directeur provincial des infrastructures du Sanmatenga ont abouti à la levée des barrières et la reprise du trafic, le mercredi 5 septembre 2018.

La route départementale n°19 reliant Kaya à Barsalogho a été bloquée dans l'après-midi du mardi 4 septembre 2018, par des habitants de Silmiougou, village situé à environ 5 km de Kaya.

A l'aide de cailloux, de morceaux de bois, de branches, de pneus... , ils ont barricadé plusieurs endroits de la voie pour exiger la réparation d'un pont endommagé. Selon des manifestants, l'une des dalles du pont a cédé depuis octobre 2015 et rien n'a été fait pour la réparer.

Une deuxième dalle a été endommagée, il y a de cela six jours. « Ça fait longtemps qu'on a interpellé les autorités sur l'état défectueux de ce pont. Une dalle a été endommagée depuis plus de trois ans. On nous a promis la réparer mais rien n'a été fait. Une 2e dalle a été endommagée.

Le mardi 4 septembre deux jeunes y ont fait un accident et l'un s'est gravement blessé. A la suite de cet accident, nous nous sommes concertés et on a décidé de barrer la voie afin d'obliger les autorités à venir faire le constat », a confié Issaka Ouédraogo, un des manifestants.

A l'en croire, le motocycliste blessé a été évacué au Centre hospitalier régional (CHR) de Kaya. Pour les manifestants, cet accident qualifié de trop a provoqué leur colère.

Pour ce faire, ils ont décidé de bloquer la voie pour attirer l'attention des autorités. A notre arrivée sur les lieux le mercredi 5 septembre 2018 aux environs de 10 heures, des tractations étaient en cours en sous-groupes avec le maire de la commune de Kaya et le directeur provincial des infrastructures du Sanmatenga.

Pendant ce temps, une trentaine de véhicules étaient stationnés de part et d'autre du pont. Grâce aux négociations, les manifestants ont accepté lever les barrières et le trafic a repris.

« Nous sommes là pour discuter avec la population et les techniciens de la direction provinciale des infrastructures du Sanmatenga et les services techniques municipaux de la mairie pour voir quelle solution immédiate nous pouvons trouver pour faciliter la circulation au niveau du pont », a indiqué le maire de la commune de Kaya, Boukaré Ouédraogo.

A l'en croire, une déviation sera réalisée afin de permettre la reprise de la circulation. En attendant la réalisation de cette déviation, le maire a appelé les manifestants à lever les barrières. Cet appel du 1er responsable communal a été entendu. Les manifestants ont levé les barrières aux environs de 11 heures et la circulation a repris.