Burkina Faso: Le président du Faso à Shanghaï - Des promesses de transformation locale du coton

Il a évoqué des «relations basées principalement sur la sincérité et les bénéfices réciproques». Le locataire du palais de Kosyam, qui a passé une semaine en terre chinoise, a, par ailleurs, abordé divers aspects de la coopération sino-burkinabé, qui, visiblement, est repartie de plus belle.

Il a accordé, mercredi matin, une interview à la chaine de télévision, China Global Television Network (CGTN). Le locataire du palais de Kosyam y a abordé les grands axes de sa visite en terre chinoise, les perspectives de la coopération entre la Chine et le Burkina et les relations sino-africaines, qui sont en train de prendre une dimension importante.

Celui-ci s'est également réjoui du fait que les peuples chinois et burkinabè ont renoué leurs relations dans l'intérêt de tous. Il s'en est suivi la visite de quelques grandes entreprises. Le président du Faso a été reçu à SIASUN, structure spécialisée dans la robotique. Dans cette société, Roch Marc Christian Kaboré et sa suite se sont intéressés aux produits civils et militaires, toute chose qui pourrait être bénéfique au Burkina, confronté actuellement à des attaques terroristes à répétition.

La dernière étape de la visite d'Etat du président du Faso l'a conduit de Pékin à Shanghaï où il s'est entretenu avec plusieurs autorités chinoises autour des relations de coopération entre les deux pays. Roch Marc Christian Kaboré et sa délégation ont découvert, les 4 et 5 septembre, la capitale économique de Chine, avec une pile d'activités au programme.

