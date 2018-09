Burkina Faso: Scarification en pays san - Ces entailles aux multiples usages culturels

Connue sous l'appellation, «gnian kiyin» à Toma et à Biba, «prakanè» à Kiembara, ou encore «tonkani» à Tougan (Boucle du Mouhoun), la scarification, était autrefois un repère identitaire, en pays san. Aujourd'hui, seuls quelques autochtones presque centenaires la portent, pérennisant ainsi cette pratique ethnolinguistique aux origines méconnues.

Définie comme étant des «plaies superficielles volontaires, créées par l'incision de la peau dans le but d'obtenir des cicatrices», la scarification, a été, à travers l'histoire, un fait socioculturel déterminant en pays san. Aux origines méconnues, ces entailles ou incisions jouaient un rôle capital au sein des communautés san.

En effet, considéré comme un signe d'appartenance à une famille, le "tonkani" ou le "prakanè" ou encore le "gnian kiyin" (selon que l'on parle respectivement le san de Tougan, de Kiembara, de Biba et de Toma) déterminait la personnalité, revêtait un rôle thérapeutique, d'esthétique et constituait également un pacte de non-agression.

Selon Lanako Alain Drabo, l'un des membres du collège des sages de Tougan, ce sont les femmes appelées "somonon", issues de tribus nomades, qui pratiquaient le «tonkani» dans la localité à l'aide d'un canif effilé et chauffé.

Par contre le "gnian kiyin", aux dires du chef de terre de Biba, Bakary Ki, était la spécialité de personnages dévolus à cette tâche. "Contrairement aux somonon qui, en plus de la scarification, nattaient et excisaient les filles, ceux-ci en avaient fait leur activité principale", ajoute-t-il. Toutefois, l'incision de la peau, quelle que soit la tribu san, visait les mêmes objectifs. Elle révélait l'identité de la personne, sa famille d'origine et son ethnie.

«La scarification est un symbole de reconnaissance et d'identification. Elle avait, de ce fait, valeur de carte d'identité. Elle donnait des renseignements sur l'individu et de sa provenance», confirme le patriarche de Toma, Kotoua Mamadou Saturnin Paré.

Ces "renseignements", précise-t-il, se trouvent uniquement sur la face de l'individu. Mais, il souligne que les modèles varient naturellement d'une ethnie à une autre, au sein d'une même famille et selon le genre. En effet, à Kiembara, selon Pègnanè Topan, le «prakanè» est caractérisé par trois incisions verticales à l'aspect fin allant du front au menton chez l'homme.

Des vertus thérapeutiques

Chez la femme, de petites incisions latérales sont faites sur les joues aussi. Le nombre de coupures sur la peau diffère selon le sexe et la localité.

«Les hommes arborent trois rayures reparties sur l'une des tempes et une sur l'autre. Chez la femme, elles sont au nombre de quatre, c'est-à-dire deux sur chacune des tempes», détaille le chef de terre de Tougan, Adama Drabo. Tandis qu'à Biba, affirme l'ancien Bakary Ki, le "gnian kiyin" reste identique pour les deux sexes.

"Une balafre est faite sur chacune des joues. On observe une seule incision latérale à hauteur de la bouche, sur la joue de gauche et trois autres coupures sur celle de droite.

De petites incisions verticales, sont faites également au niveau des tempes». En outre, à Biba, souligne-t-il, la scarification confère le statut d' "initié" au garçon. La scarification revêt, par ailleurs, une symbolique particulière dans les us et coutumes en pays san.

« Une seule petite incision latérale ou en forme de croix est appliquée sur la joue de l'enfant pour prévenir ou guérir la maladie appelée koo », soutient le doyen de Biba, Lawakilia Go. Des incisions, explique-t-il, sont faites autour du nombril, au niveau des poignets et sous les yeux pour se voir guérir de certaines maladies.

Cette marque de scarification à visée thérapeutique est partagée à l'intérieur et au-delà du pays san. Il en est de même pour son rôle de protection mystique. «Lorsqu'on est confronté à des cas d'enfants dits revenants, une incision est faite sur le cadavre par l'un des oncles pour conjurer le sort», affirme Bakary Ki.

Le Dr L. Pales définissait en 1946, dans le tome 16 du Journal de la société des Africanistes, les mutilations tégumentaires comme étant «des altérations volontaires définitives qui ne visent pas la destruction et qui sont pratiquées sur les tissus de couverture de l'organisme».

Une marque de beauté

Cette définition traduit un autre type de scarification pratiqué en pays san. Il répond, à la fois à un besoin d'esthétique et de changement de statut. « A l'époque, nous marchions le torse nu et à l'issue de la puberté, la mode se faisant, nous décorions la poitrine, le ventre, le dos et les bras de dessins et de signes selon nos goûts », se souvient l'octogénaire Kadidia Ki.

Et d'ajouter: "C'était un effet de mode mais une fois que tu l'as faite tu rejoins la classe de filles prêtes pour le foyer et capables de supporter les douleurs de la maternité sinon tu seras la risée des autres et les hommes te négligeront".

Le noircissement des gencives, de la lèvre inférieure et du menton, soutient-elle, participait également de cette recherche de la beauté. A Parpa, au quartier royal de Toma, les filles de Gué (Issa Paré, le premier chef de canton), arboraient fièrement dans le temps une scarification spéciale. Kotoua Paré, l'un des sages de Toma, révèle qu'il y avait un pacte de non-agression entre la famille Paré et les mossé .

Ces derniers, dit-il, faisaient des razzias de filles dans la région. Et pour ne pas s'attaquer aux filles de leur ami, Gué, il lui a été demandé de marquer particulièrement ses filles.

Ainsi, « les filles de Gué étaient scarifiées de trois stries légères et rapprochées descendant du front vers le menton avec des incisions entre deux stries avec une sur la joue. De cette promotion, il n' en reste que trois, toutes octogénaires aujourd'hui», confie Kotoua Paré.

Une pratique en désuétude

Selon les localités, on appliquait de la sue de marmite ou de la cheminée, de l'argile, de la potasse, ou encore une poudre noire, dont les "somonon" seules détiennent le secret de la composition, pour la cicatrisation des plaies. Lorsque celle-ci est effective au bout de deux semaines, un canari neuf, des céréales, un poulet, des cauris, ou de la bouse de vache étaient donnés en guise de récompense.

Autrefois, objet d'intérêt socioculturel, la scarification de nos jours est une pratique tombée en désuétude. Ainsi, de Parpa à Kiembara en passant par Biba et Cladolo Kouilé (Tougan), l'arrivée des religions dites révélées, la scolarisation, l'enrôlement dans l'armée, l'administration coloniale, l'introduction de la carte d'identité sur papier, l'interdiction de l'excision, et la médecine ont contribué à affaiblir la pratique. Kotoua Paré affirme que les incisions étaient tellement profondes qu'on apercevait souvent des marques sur les os des cadavres.

La moyenne d'âge de personnes scarifiées en pays san est de 70 ans. Ces rares personnes présentent des incisions confondues avec les rides. Pour le chef de Biba, la nouvelle génération d'enfants san n'a pas la capacité d'endurer les souffrances d'une telle pratique.

De l'avis de M. Paré, le tatouage moderne, ou le henné (teinture jaune appliquée sur la peau) constitue une pratique temporaire qui ne répond à aucun usage culturel. "C'est une simple parure de la jeunesse actuelle pour se procurer du plaisir, au détriment des stries socioculturelles qui avaient un but social", estime-t-il.