Libye: L'ONU s'efforce de préserver le cessez-le-feu qu'elle a négocié à Tripoli

« Nous nous sommes également engagés à plaider pour une répartition plus équitable des richesses en Libye, en mettant l'accent non pas sur l'apaisement des groupes basé sur leur force militaire, mais sur la fourniture de services aux citoyens en fonction de leurs besoins », a expliqué M. Salamé.

« Dans le même temps, nous continuerons de travailler avec nos homologues libyens pour identifier des mesures concrètes visant à redéfinir la sécurité dans la capitale et à mettre en place des arrangements plus durables », a indiqué M. Salamé.

Selon lui, pour rétablir la stabilité en Libye, il est urgent de mettre en place « des institutions civiles et militaires fortes et unifiées, au bénéfice de tous les citoyens ».

« La Mission s'emploie maintenant à protéger cette paix fragile et à lui permettre de prendre racine. Dans un premier temps, nous offrons une assistance technique et de bons offices à l'appui du cessez-le-feu », a ajouté le Représentant spécial.

