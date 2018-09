Burkina Faso: LONAB - Une villa et près de 60 millions de francs CFA pour deux parieurs

Tout en souhaitant bon usage aux heureux gagnants, Aboubacar Lankoandé les a invités, ainsi que l'ensemble des parieurs, à continuer à faire confiance à la LONAB et à toujours tenter leur chance. « Je les invite à être assidus et de toujours parier, de sorte à ne pas rater leur jour de chance », a lancé le représentant de la LONAB.

Et au représentant du directeur général de la LONAB, d'ajouter que si le gagnant investit réellement le reste de son argent dans son activité, dans quelques années, il ne sera plus maçon mais entrepreneur. Le désormais millionnaire a également laissé entendre, qu'il ne renoncera pas à jouer au PMU'B, tout en s'engageant à ne pas excéder sa mise maximale habituelle de 1000 francs CFA.

Il s'agit pour le premier parieur cité d'une villa d'une valeur de 10 millions de FCFA et d'une cagnotte de 59 468 500 FCFA pour le second. Pour remporter son lot, Antoine Tapsoba a confié avoir misé la somme de 900 francs CFA. Maçon de profession, le gagnant du 4+1 a déjà une idée de ce qu'il fera de son gain.

Seni Sanfo et Antoine Tapsoba, respectivement heureux gagnants de la tranche spéciale du cinquantenaire de la Loterie nationale du Burkina (LONAB) et du 4+1 du 2 septembre 2018, ont reçu leurs lots des mains du directeur du département Exploitations de la Nationale des jeux du hasard, Aboubacar Lankoandé, le mercredi 5 septembre 2018.

