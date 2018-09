Afrique de l'Ouest: Bonnes pratiques agricoles - WASCAL lance un projet de partage d'expériences

Le Centre ouest-africain de service scientifique sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) organise, du 5 au 7 septembre 2018, à Ouagadougou, un atelier de lancement des activités du projet UPSCALERS.

Le Centre ouest-africain de service scientifique sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) veut vulgariser les bonnes pratiques agricoles en Afrique de l'Ouest. Cette ambition l'a conduit à initier le projet « UPSCALERS » dont les activités ont été lancées officiellement, le mercredi 5 septembre 2018, dans la capitale burkinabè.

Selon le coordonnateur du réseau d'observation des activités de recherche, des prévisions saisonnières et intra saisonnières à WASCAL, Dr Seyni Salack, ce programme, d'une durée de trois ans, vise à intégrer les productions végétale et animale afin d'avoir un ensemble de productions qui minimise l'émission des gaz à effet de serre.

Financé à hauteur de 700 millions de francs CFA par l'Union africaine, le projet sera mis en œuvre par un consortium de cinq institutions, dont deux européennes et trois africaines. M. Salack a expliqué que dans la mise en œuvre, il s'agira d'identifier des sites pilotes ou champs-écoles dans six pays que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Benin, le Togo et le Ghana. « Les expériences seront partagées à travers les sites.

Si votre stratégie utilisée vous permet en même temps d'intensifier votre production et de réduire les gaz à effet de serre, ces mêmes expériences seront mises à contribution ailleurs pour que les gens puissent partager les bonnes pratiques », a étayé Seyni Salack.

Le directeur de recherche en changement et variation climatiques, Dr Mouhamadou Bamba Sylla, a, pour sa part, fait comprendre que les participants échangeront durant 72 heures sur les protocoles d'expérimentation et les conditions de ce partage d'expériences entre ces différents pays.

WASCAL est une organisation intergouvernementale qui a été créée grâce au gouvernement fédéral d'Allemagne et dix pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso. Il s'appuie sur trois principes à savoir la recherche, les services climatiques et environnementaux et le renforcement des capacités, c'est-à-dire, la formation des générations futures sur le changement climatique.