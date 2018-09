Gabon: CANAL+ - La famille s'est agrandit le 28 août 2018

Les responsables de Canal+ Gabon ont animé une conférence de presse ce mardi à Libreville. Ils ont annoncé de façon officielle, les nouvelles chaines qui permettent à la famille Canal+ de s'agrandir. Les abonnés sont gratifiés de nouveautés exceptionnelles. Les échanges entre les hommes des médias publics, privés et le directoire de Canal+ au Gabon était fructueux.

Canal+ innove. Ses abonnés ont du nouveau ! Ils bénéficient de nouveautés exceptionnelles. C'est la création d'une nouvelle formule dénommée Essentiel+ et le lancement de trois nouvelles chaines. Il s'agit de Canal+ Action, Canal+ Comédie et Canal+ Sport. Il était question pour le Directeur général et ses collaborateurs d'expliquer aux hommes des médias et aux abonnés la nouvelle formule Essentiel+. « Essentiel+ est une nouvelle formule qui répond aux aspirations et aux besoins des clients. Elle vient remplacer la formule' 'Les chaines Canal" et se donne pour mission d'offrir le meilleur des contenus des chaines Canal+ dans une formule encore plus complète avec plus de sport, d'humour et d'action » indiquera Mamadou, le Directeur général Canal+ Gabon.

Ce sont au total 17 chaines HD qu'offre la nouvelle formule Essentiel+ avec cinq nouvelles chaines Canal+. Ce sont Canal+ Action Centre, Canal+ Comédie Centre, Canal+ Action Ouest et Canal+ Sport. Ces chaines, poursuivra le Directeur des opérations Canal zone Afrique, viennent s'ajouter aux autres chaines premium, Canal+ Sport ainsi que les autres chaines africaines présentes sur les bouquets Canal+. A la nouvelle formule Essentiel+ il faut ajouter la Chaine d'actualité sportive Infosport+.

La responsabilité sociale du groupe Canal+ au Gabon a été évoquée par les acteurs des médias. A cette question, les responsables de Canal+ Gabon ont dit se conformer aux règles et lois en vigueur. Et d'ailleurs, c'est partout pareil où Canal est installé, ont-ils souligné. Le Directeur Général de Vocal Center, Éric Boundono, un des partenaires confiants de Canal+ était aussi du rendez-vous. Il a dit sa fierté de lutter contre le chômage au Gabon en employant 250 gabonais.

Canal+ vient là une fois de plus, non seulement de gratifier ses abonnés de nouvelles chaines, mais partage avec eux les grandes émotions en action, en humour et surtout pour les amoureux sportifs.