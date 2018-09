Gabon: Bientôt des vacances artisanales pour enfants à Libreville

Carmen Ndaot, ministre en charge de l'Artisanat a échangé avec Karine Cécilia Arissani, Directrice générale de l'Agence gabonaise de développement et de la promotion du tourisme et de l'hôtellerie (AGATOUR) sur la mise en place d'un camp de vacances artisanales pour enfants âgés de 6 à 16 ans. C'était ce lundi 03 septembre 2018, dans les locaux du ministère. Aussi, ont-elles visité le Village artisanal Olamba, ce mardi 04 septembre 2018. Cet espace qui va accueillir les gamins pour les occuper au bricolage, à l'apprentissage, à la découverte du 12 au 21 septembre 2018. Toutes deux se sont accordées à offrir aux enfants des vacances qui les profitent.

C'est la Village artisanal Olamba, situé au quartier Glass de Libreville, capitale gabonaise qui a été choisi pour abriter « Les vacances artisanales ». Cet espace ludique et ces vacances artisanales vont profiter aux enfants gabonais âgés de 6 à 16 ans. Au cours de cette période allant du 12 au 21 septembre 2018 nous dira Carmen Ndaot « les enfants vont participer à des ateliers de découverte et d'initiation aux métiers de l'artisanat gabonais ».

Ils auront à apprendre et découvrir les ateliers d'alimentation (caviar, d'atanga, jus de fruits ; croquette, gâteaux de manioc). Il y aura les ateliers de vannerie, avec à la clef, le raphia, liane, feuille de palmier et feuille de bananier. La sculpture sur bois et sur pierre sera aussi du rendez-vous. On n'oublie pas la couture et le bricolage.

Faire connaitre l'artisanat gabonais au tout-petits est une idée géniale estime Karine Cécilia Arissani, Directrice générale de l'Agence gabonaise de développement et de la promotion du tourisme et de l'hôtellerie (AGATOUR). Pour elle, il faut absolument mettre en exergue le patrimoine national. Elle reconnait et affirme que c'est à la base qu'on forme et forme les meilleurs pour l'avenir.

Cette idée des vacances artisanales est d'ailleurs appréciée à sa juste valeur par la ministre et la Directrice générale. Les produits made in Gabon vendus au Village artisanal Olamba, ce lieu ludique choisi pour les enfants étaient au cœur des échanges entre les deux dames. « Pour mon corps et mes cheveux, j'utilise le beurre de karité de Moabi, la savonnette à base de citron et d'autres éléments, les produits d'Olamba. Ce sont des produits purs gabonais. C'est pour dire que je tiens à la promotion des produits de mon pays. C'est à nous de faire la promotion de nos produits locaux. C'est à nous de les valoriser. L'artisanat gabonais est une valeur sure. Nous avons le devoir de le promouvoir. Car il est inadmissible que les touristes et nous-mêmes gabonais ne connaissons pas le Village artisanal Olamba. Comme quoi, la charité bien ordonnée commence par soi-même », indique Karine Cécilia Arissani.

Les objectifs visés par ces vacances artisanales au Village Olamba sont multiples poursuivra la ministre de l'artisanat. Lesdites vacances, selon Carmen Ndaot, visent à « valoriser le secteur de l'artisanat, promouvoir de façon ludique le savoir-faire artisanal gabonais auprès des jeunes et offrir une visibilité au village artisanal Olamba, permettre aux enfants de découvrir et de s'initier aux métiers artisanaux ». Vivement le 12 au 21 septembre pour que vives les vacances artisanales au Village Olamba.

