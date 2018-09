Sénégal: Les avocats de Khalifa Sall tirent leurs dernières cartouches

Selon maître Baboucar Cissé, qui défend l'Etat du Sénégal dans ce dossier, Khalifa Sall, le pourvoi en cassation de Khalifa Sall n'aboutira pas car la procèdure n'est pas politique et le droit a été respecté. « Le droit a été bien dit et très bien dit en l'espèce, assure maître Baboucar Cissé.

Peut-être que ce dossier pourra « entrer dans le Guinness des records des procédures judiciaires pénales accélérées », ironise l'avocat, « mais nous ferons face et allons également introduire d'autres recours sur le plan international » et « ce qui est certain, quelles que soient les manœuvres qui pourront être mises en œuvre, monsieur Khalifa Sall sera candidat à l'élection présidentielle, ce que toute machination politico-judiciaire a pour but d'empêcher ».

« C'est clair, net et précis. C'est pour ça qu'on a mené une instruction au pas de charge. En moins de deux mois, pour une affaire aussi grave, l'instruction était terminée et aujourd'hui ils vont essayer certainement de rééditer ça pour avoir une cassation extraordinaire ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

