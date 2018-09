Congo-Kinshasa: Affaire Bemba - Le MLC met en place un « Comité de crise »

L'invalidation de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 par la Constitutionnelle a poussé le Mouvement de Libération du Congo (MLC) réagir hier, mardi 4 septembre 2018 en son siège national, situé la commune de la Gombe. Ainsi, le MLC ne lâche pas prise et ses nombreux militants et alliés qu'il va utiliser toutes les légales jusqu'à arracher pour une alternance pacifique du pouvoir.

Dans sa déclaration politique lue par la Secrétaire générale, Bazaiba, entourée du Secrétaire général adjoint Alexis Lenga et l'inspecteur général Jacques Djoli, le MLC continue à soutenir théorie du complot contre Bemba.

Pour l'oratrice, l'encrage politique du « Chairman » sur l'étendue la RDC, surtout avec le 1er test de popularité observé lors de retour triomphal à Kinshasa, le 1 aout 2018, fait peur au régime place. Sonnant l'alarme pour la énième fois, elle accuse la électorale et son président, Corneille Naanga, d'être à la solde régime en place. Elle a dénoncé également l'instrumentalisant Pouvoir judiciaire RD-Congolais en général et de la Constitutionnelle en particulier, qui selon elle, rend des Arrêts commande politique.

S'inscrivant dans la dynamique de l'unité d'action avec les forces vives de la nation, elle a annoncé la mise sur pied d'un de crise en collaboration avec les autres forces du changement élaborer un agenda des actions citoyennes à mener dans un avenir. Jr EKOFO

DECLARATION DU MOUVEMENT DE LIBERATION DU CONGO A LA SUITE L'INVALIDATlON DE SON PRESIDENT NATIONAL, LE SENATEUR JEAN- BEMBA GOMBO, A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 23 DECEMBRE 2018 PAR COUR Chers frères et soeurs patriotes congolais, le leader du MLC, du peuple congolais, le Sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, a empêché arbitrairement et irrégulièrement par la CENI et la Constitutionnelle, de s'acquitter de son devoir citoyen, en qualité candidat Président de la République avec d'autres concitoyens Adolphe MUZITO, et Moise KATUMBI contraint à l'exil, Diomi NDONGALA,

Franck DIONGO et Jean Claude MUYAMBO détenu en prison.

Face à cette imposture de mauvais goût qui plonge à coup sûr la Congo dans une situation de chaos, le MLC prend solennellement jour, toutes ses responsabilités face à l'histoire en tant que prenante au processus consigné dans l'Accord de la Saint Sylvestre. MLC fait les constats suivants:

-L'inféodation totale de la CENI constituée totalement des agents service du régime en place et dirigée par Monsieur NAANGA, qui n' qu'aux injonctions du pouvoir et refuse toute concertation avec parties prenantes et décidé d'amener le peuple congolais aux de manière non consensuelle afin de consolider la confiscation pouvoir par la famille politique de Monsieur KABILA ;

- L'instrumentalisation du pouvoir judiciaire en général et de Cour Constitutionnelle en particulier qui rend des Arrêts sur politique qui dénaturent le système légal, mettant ainsi en danger suite du processus électoral;

-Toutes les institutions politiques et administratives ont perdu neutralité. L'armée, la police, les services de sécurité, autorités politico -administratives sont embarquées dans la d'un parti-Etat au service d'un homme et ses acolytes.

De ce qui précède:

1. Le MLC et ses alliés se sont engagés à évaluer dans un plus délai, l'ensemble du processus électoral et communiquer sur décision de poursuite ou non de leur participation au encours, ou encore sur la nécessité de requalifier le processus restructurer la 2. Le MLC maintient sa collaboration avec toutes les forces vives la nation afin de faire échec aux institutions inféodées notamment Cour Constitutionnelle ;

3. Le MLC rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale bonne foi suffisamment démontrée pour l'aboutissement heureux de processus. A ce jour, personne ne pourra lui reprocher une active vers des actions citoyennes de grande envergure;

4. Le MLC annonce par conséquent la mise sur pied d'un comité de en collaboration avec les autres forces de changement pour élaborer agenda des actions citoyennes; afin d'amener le peuple congolais reconquérir ses droits souverains confisqués par un groupe prédateurs;

5. Le MLC demande à toutes les forces vives de demeurer mobilisées unies pour arracher une véritable alternance à la suite d'un électoral inclusif et crédible pour un Congo nouveau.

Que vive le peuple Que vive le MLC,

Que vive le Président National Jean -Pierre BEMBA GOMBO,

Avec Dieu nous vaincrons!

Fait à Kinshasa, le 04 septembre Honorable Eve Bazaiba Secrétaire Générale