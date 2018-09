Congo-Kinshasa: Deux ex-agents de la boulangerie Aigle contre-attaquent en appel

Dans son réquisitoire, le ministère public avait estimé que les étaient constants. C'est ainsi qu'il avait requis contre Yannick une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme et de 24 mois contre Kosi, car les faits établissaient son implication et sa foi. Murka

On rappelle que les faits remontent au 10 mars 2016, lorsque les prévenus s'étaient organisés pour voler l'argent de leur patron, dans le tiroir du caissier, selon la version livrée au tribunal par prévenu Yannick. Il avait soutenu, devant la barre, que «nous endormi le caissier. Nous lui avions donné de la cocaïne. Lorsqu'on constaté qu'il dormait profondément, on en a profité pour opérer. était déjà 19 h ». Il a ajouté que sur les 1000 dollars volés, avait touché 500 dollars.

avait traduit en justice les deux jeunes hommes répondant au nom David Kosi et Yannick Kuna, pour vol, escroquerie et association malfaiteurs.

Selon les prévenus David Kosi et Yannick Kuna, il y a mal jugé le chef du premier juge, dans la mesure où il est passé outre moyens de droit qu'ils avaient soulevé. Ces moyens étaient liés l'obscurité dans le libellé, et au défaut de la qualité.

ont saisi le tribunal de grande instance de Gombe en degré d'appel. s'agit de David Kosi et Yannick Kuna. Ils sollicitent l'annulation la décision du premier juge. On rappelle que le juge du premier avait rendu son verdict en faveur du plaignant Trésor Mulumba, ex-employeur des précités.

