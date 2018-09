Congo-Kinshasa: Le gouvernement doit stopper les abus récurrents des droits humains liés aux élections

document

Les chercheurs du Projet d'Application des Droits Civils et (PAD-CIPO) de l'IRDH dénoncent : (i) la systématisation de la de l'Etat, à l'envers de la Constitution et des lois de la République,

en toute impunité, (ii) la banalisation de l'opinion des citoyens des statistiques des violations récurrentes des droits et libertés.

Ils recommandent aux dirigeants, à tous les niveaux de l'Etat, montrer l'exemple du respect des lois.

1. Répression d'une marche pacifique et étouffement de l' d'une opinion.

Le lundi 03 septembre 2018, la Police nationale congolaise (PNC) empêché et réprimé, à Mbuji-Mayi, Mbandaka, Goma, Bukavu et Kinshasa,

des marches pacifiques du mouvement citoyen LUCHA tendant à une opinion contre l'usage de la machine à voter aux élections du décembre 2018, en violation des droits et libertés garantis par Constitution de la République. Et pourtant, cette opinion qui du mémo que la LUCHA a réussi à déposer à la CENI Lubumbashi Kananga, est largement répandue dans la population congolaise, qui fait pas confiance dans ce mode de vote qu'elle craint ne pas être mesure de rendre fidèlement le résultat du scrutin. La présente encore beaucoup d'aléas de fonctionnement qui demeurent élucidés et manque de référence d'expérience positive d'un autre pays.

2. Atteinte à la vie humaine et répression d'une réunion politique

Le samedi premier septembre 2018, la PNC a causé la mort de KALABO MWEBE et procédé à l'arrestation arbitraire d'une d'autres membres du regroupement politique Ensemble pour Changement. Ce regroupement politique tentait de présenter, à membres de LUBUMBASHI, les candidats aux députations nationales provinciales.

3. Campagne précoce et abus des biens de l'Etat

Le même samedi premier septembre 2018, à Kamina, les Gouverneurs provinces du Haut-Katanga, Tanganyika, Haut-Lomani et Lualaba livraient à une campagne électorale précoce, en faveur du RAMAZANI SHADARY Emmanuel du Front Commun pour le Congo (FCC). l'ont fait le 26 août, à Lubumbashi et le 31 août à Kalemie, violation de l'article 80 de la loi électorale.

Par ailleurs, au cours de cette campagne précoce, les desdites provinces, tous membres du FCC, utilisent des véhiculent, personnel, des mass médias et autres moyens de l'Etat, au détriment la gestion normale de l'Etat, en violation de la loi budgétaire et principes de bonne gouvernance. Ce manque de transparence détournement des fonds publics rompt l'égalité des chances entre parti et regroupement politique au pouvoir et ceux des candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018.

4. Tricherie ou fraude électorale.

Cette pratique décriée ci-dessus est une forme de électorale qui relève de l'immoralité de l'activité politique à faire croire que quand on gère la chose publique, on en impunément.

5. Les chercheurs sur les droits civils et politiques au Gouvernement de :

- Stopper les violations récurrentes des droits humains et banalisation des statistiques qui en découlent. La PNC et les de sécurité doivent cesser de tuer et arrêter arbitrairement partisans de l'opposition et des mouvements citoyens;

- Respecter la Constitution, la loi électorale et la loi de la RDC. Le Gouvernement et le Pouvoir Judiciaire doivent la campagne électorale précoce et ouvrir des enquêtes ou judiciaires contre les membres du Gouvernement, les Gouverneurs provinces, les Maires, les fonctionnaires et agents de l'Etat abuseraient des fonds publics au bénéfice du candidat du FCC ;

- Se conformer à la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections,

et de la Gouvernance. Le Gouvernement doit faciliter la jouissance l'exercice des droits et libertés des citoyens de pacifique, d'expression d'opinion et d'interpellation des véreux à tous les niveaux de l'Etat.

Contact : Maître TSHISWAKA MASOKA HUBERT, Tel : 00243851103409