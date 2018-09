Gabon: La cartographie de nos structures sanitaires

Durant trois jours, les bénévoles OSM Gabon sillonneront les communes d'Akanda, Libreville et Owendo pour la collecte des données et la présentation officielle est prévue pour le samedi 08 septembre, au siège du projet eGabon, situé derrière BGFI en ville.

La Cartopartie Open Street Map (OSM) est ouverte aux étudiants, associations, ONG et professionnels intéressés. "Elle s'inscrit également dans la construction de la communauté OSM du Gabon, en vue de contribuer à l'amélioration de notre carte et mettre à disposition des données pour la création des services innovants et à fort potentiel social et économique" a précisé Cyrielle Yendze, Référent de la Francophonie pour l'Open Street Map.

Pour Jude Missengue Miviessini, Coordonnateur du projet eGabon, cette 1ère édition de la Cartopartie Open Street Map concrétise l'engagement du gouvernement gabonais, à travers son Ministère de la communication et de l'économie numérique, dans le développement et la structuration de l'écosystème d'innovation numérique. « Le secteur santé, contenu dans le Plan Stratégique Gabon Emergent, constitue une priorité pour les gouvernants. Cette cartographie participative constitue une contribution modeste au développement du Gabon des Services » a-t-il indiqué.

L'OpenStreetMap concourt de ce fait, à la construction de l'écosystème d'innovation numérique au Gabon en offrant des données géographiques à jours, libre et gratuites d'accès pour les citoyens, institutions et entreprises, a-t-il ajouté.

L'activité pilotée par le projet eGabon consiste à cartographier les hôpitaux, pharmacies, cliniques et autres établissements sanitaires de Libreville, Owendo et Akanda. « Cette activité à un double intérêt : elle permet d'abord de localiser numériquement ces structures. Les citoyens peuvent donc avoir facilement accès à ces établissements à partir de ces données. Aussi, la disponibilité de ces données constitue une mine d'or pour les développeurs d'application du secteur de la santé » a précisé Jerry Bibang, le Coordonnateur Général du MCB2G.

