Algérie: Identification du terroriste neutralisé lundi par des unités de l'ANP à Sidi Bel Abbès (MDN)

Alger — Le terroriste neutralisé lundi par les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbès a été identifié, indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération que mènent toujours nos unités dans la zone de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbès (2e Région militaire), ayant permis, le 3 septembre 2018, la neutralisation d'un terroriste et la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munition, il a été procédé à l'identification de ce criminel", précise la même source.

"Il s'agit du terroriste -Ghalem El Attaoui- alias -Haydara-, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009", ajoute le communiqué.

Par ailleurs et dans le même contexte, un détachement de l'Armée nationale populaire "a découvert et détruit, dans la même zone à Sidi Bel Abbès (2e RM), trois (3) casemates contenant cinq (5) bombes de confection artisanale, des subsistances de vivre et d'autres objets", tandis que des détachements combinés de l'ANP "ont appréhendé, à Sétif (5e RM) et Sidi Bel Abbès (2e RM), quatre (4) éléments de soutien aux groupes terroristes".

En outre, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie Nationale "ont arrêté, à Batna (5e RM), deux (2) individus en leur possession un fusil de chasse, (488) kilogrammes de poudre noire et de substances chimiques servant dans la fabrication de munition, (2.804) cartouches et divers outils de leur remplissage".

D'autre part, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), un véhicule tout-terrain, huit (8) marteaux piqueurs et cinq (5) groupes électrogènes", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à Tlemcen (2e RM, (19,5) kilogrammes de kif traité".

"De même, treize (13) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Aïn Témouchent et Laghouat", rapporte le communiqué.