Algérie: Batna - Prochaine réalisation d'une clôture autour du site archéologique Diana Veteranorum

Diana Veteranorum qui doit son nom à la divinité romaine de la chasse était à l'origine une bourgade pour les militaires vétérans romains, selon Madjid Belkaresse, représentant local de l'OGEBC et responsable du musée et site de Timgad ainsi que de l'opération de clôture qui estime que les restes de poteries, les mosaïques trouvées et les vestiges d'édifice montrent que la cité avait connu par la suite une grande évolution.

Ce site archéologique où les fouilles avaient débuté sous l'occupation en 1850 occupe une aire de 76,5 hectares, selon la même source qui note que la délimitation de la zone archéologique a été déjà réalisée ainsi que l'étude de préservation et de valorisation du site classé zone non-urbanisable par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation de la commune de Zana El Beidha, est-il indiqué.

L'entreprise chargée des travaux a été désignée et se trouve sur site pour engager les travaux qui dureront "environ trois mois au maximum", a ajouté la même source qui a inscrit l'opération dans le cadre du plan d'urgence de protection des sites archéologiques des wilayas de Tipaza, Annaba et M'sila au côté du site de Timgad (Batna) dont les travaux touchent à leur fin.

